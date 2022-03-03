Вавринка о Медведеве: «Как зритель я люблю таких игроков»

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Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка прокомментировал то, что Даниил Медведев стал первой ракеткой мира.

«По-моему, он делает выдающиеся вещи. Он всегда находит решения, он боец. Иногда он злится, когда у него что-то не получается, но в целом у него сильный характер.

Он способен менять тактику по ходу игры – и мы видели это во всех его больших матчах, даже проигранных. Его игра мне вообще нравится. Как зритель я люблю таких игроков. Он умеет все.

И он заслуженно стал первой ракеткой мира. Я всю карьеру говорил: рейтинг не врет».

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