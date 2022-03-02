Богдан – Ястремской: «Для меня это был самый сложный матч в жизни. Пусть Бог хранит тебя, твою сестру, семью и всех остальных!»

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Ана Богдан поддержала Даяну Ястремскую, которой уступила в первом круге турнира в Лионе. Румынка упустила два матчбола, проиграв со счетом 6:3, 6:7, 6:7.

«Сегодня должен был быть твой день🙏. Ты абсолютно точно это заслужила!

Для меня это был самый сложный матч в жизни в плане сдерживания своих эмоций. Нужно было бороться, потому что мы на соревнованиях. Но в голове сидела мысль о том, что все это несправедливо🤷.

Пусть Бог хранит тебя, твою сестру, семью и всех остальных! 🙏✨

И пусть мы снова сможем жить в мире!🤍», – написала Богдан в сторис инстаграма.

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