Ястремская отыграла 2 матчбола в первом круге в Лионе: «Мое сердце остается дома, мой разум сражается здесь»

в первом круге турнира в Лионе обыграла (3:6, 7:6, 7:6). Матч продолжался 3 часа 5 минут.

Во втором сете Ястремская отыграла матчбол на своей подаче при счете 5:6. В третьем она отыграла ранний брейк.

Оба тай-брейка закончились со счетом 9:7 в пользу украинки. На решающем она не реализовала тройной матчбол, после чего отыграла еще один у Богдан.

«Я рада, что выиграла для своей страны, но в то же время мне очень грустно, – сказала Ястремская в интервью на корте. – Мое сердце остается дома, мой разум сражается здесь».

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