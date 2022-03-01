Вице-президент Федерации тенниса Украины дал пощечину руководителю Tennis Europe из-за заявления о ситуации в стране

После субботнего заседания совета Европейской федерации тенниса (Tennis Europe) в Анталье пришлось вызвать полицию.

Произошла ссора между вице-президентом Федерации тенниса Украины (ФТУ) Евгением Зукиным и руководителем Tennis Europe Томасом Хаммерлем.

Зукин посчитал заявление Tennis Europe о событиях на Украине «позорно слабым» и ударил Хаммерля по лицу. Это заявление было согласовано на Zoom-заседании совета в субботу днем.

Зукин рассказал о произошедшем: «Я прочитал заявление, доел ужин, встал, обернулся, увидел [Хаммерля], сидящего через пять столиков от меня, и спросил его: «Как вы могли так поступить?» Он ответил: «Уходите». Я дал ему легкую пощечину и ушел».

Позже Зукина доставили в полицейский участок в Анталье, где он дал показания. Он извинился перед Хаммерлем, признав, что слишком остро отреагировал. Хаммерль сказал, что принял извинения. Утверждается, что два свидетеля направили описание произошедшего в Международную федерацию тенниса (ITF), и Зукина еще могут ждать дисциплинарные меры.

«Я не буду это комментировать. Ведется расследование. Мы обсудим внутри организации дальнейшие действия», – сказал Хаммерль.

Зукин приехал в Турцию, чтобы организовать матч Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, перенесенный на нейтральную территорию. Он взял с собой жену и двоих детей, а его родители и 92-летняя бабушка находятся в Киеве.

В воскресенье президент ФТУ Сергей Лагур призвал Tennis Europe и исключить из числа членов Федерации тенниса России и Беларуси, а также запретить российским и белорусским игрокам участвовать в соревнованиях, которые проводят организации.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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