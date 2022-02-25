Международная федерация тенниса отменила все турниры в России

Международная федерация тенниса (ITF) объявила об отмене всех турниров в России из-за ситуации на Украине. Решение ITF не касается «ВТБ Кубка Кремля», который относится к юрисдикции ATP и WTA.

«Наша первая и самая важная задача – обеспечение безопасности игроков и всех, кто приезжает для участия в турнирах ITF. Из-за повышения беспокойства по поводу безопасности ITF отложила турнир, который должен пройти на Украине в апреле, и отменила все турниры, которые должны пройти в России.

Мы продолжим следить за ситуацией и принимать решения по мере ее развития. Любые наши действия будут результатом тщательной оценки рисков на основе советов, которые мы получим от экспертов по безопасности и властей».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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