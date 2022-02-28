Анастасия Павлюченкова: «Россия – мой дом и моя страна. Но теперь я в полном страхе, как и мои друзья и семья»

Олимпийская чемпионка и первая ракетка России Анастасия Павлюченкова призвала к миру.

«Я играю в теннис с детства. Всю жизнь представляю Россию – это мой дом и моя страна. Но теперь я в полном страхе, как и мои друзья и семья. Но я не боюсь четко заявить о своей позиции. Я против насилия.

Личные амбиции или политические мотивы не могут оправдать насилие. Это отнимает будущее не только у нас, но и у наших детей. Я в замешательстве и не знаю, как помочь в этой ситуации.

Я просто спортсменка, играю в теннис. Я не политик, не общественный деятель, у меня нет опыта в этой области. Я могу только публично не соглашаться с принятыми решениями и говорить об этом открыто.

Остановите насилие».

Цитата сокращена в соответствии с официальными формулировками РФ и требованиями Роскомнадзора.

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