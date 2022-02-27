дель Потро не получил призовые за турнир в Буэнос-Айресе из-за долгов своего отца.

Аргентинец должен был заработать за участие в первом круге 6 460 долларов. Сообщается, что фирма Integra Pymes SGR потребовала конфисковать эти деньги в счет долга отца теннисиста Даниэля Орасио, и суд принял соответствующее решение. Данная мера распространяется на «суммы, полученные соответчиком любым путем».

Долг перед компанией составляет больше 1,1 миллиона аргентинских песо (около 10 тысяч долларов).

Также сообщается, что дель Потро грозит еще как минимум четыре аналогичных иска, инициированных фирмами-кредиторами его отца.

Ранее стало известно, что отец теннисиста, управлявший его делами, из-за серии неудачных инвестиций растратил 90% состояния сына – около 27 миллионов долларов.

Финансовые проблемы открылись после смерти дель Потро-старшего в прошлом году.

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