Рафаэль Надаль: «У меня долгая карьера. Спустя столько лет начинаешь больше ценить каждую победу, чем в 18»

прокомментировал победу на турнире в Акапулько. В финале он обыграл (6:4, 6:4).

Титул стал 91-м в его карьере. Лидеры по этому показателю – (94), (103) и (109).

«В конце концов, я всегда говорил, что подобные рекорды нужно оценивать после завершения карьеры. Сегодня главное, что я выиграл престижный турнир.

На турнир приехали пять игроков из топ-6 ( проиграл в полуфинале Надалю, Стефанос Циципас – Норри, Александра Зверева дисквалифицировали после первого круга, Маттео Берреттини не доиграл первый круг из-за травмы – Sports.ru), он был сложным, и в итоге я победил. Несколько недель назад это казалось бы невозможным, удивительно, как все может измениться за такой короткий промежуток времени: я не мог тренироваться, а теперь оказался здесь.

У меня долгая карьера. Когда я впервые сюда приехал, все было для меня в новинку, и спустя столько лет начинаешь ценить каждую победу больше, чем в 18».

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