Кафельников – о высказываниях наших теннисистов по теме Украины: «Никогда не сомневался в их порядочности»

Евгений Кафельников прокомментировал реакцию российских игроков на ситуацию на Украине. Против обострения конфликта выступили Андрей Рублев, Даниил Медведев, Анастасия Павлюченкова и некоторые другие.

«Горжусь каждым из теннисистов!!! Никогда не сомневался в их порядочности👊», – написал Кафельников в твиттере.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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