Надаль о проблемах в матче с Полом: «Кроссовки очень скользили. Это моя ошибка – я не взял запасную пару»

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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал проблемы с кроссовками по ходу матча с Томми Полом в 1/4 финала в Акапулько  – 6:0. 7:6.

«Первый сет был для меня одним из лучших за долгое время. А во втором я допустил несколько ошибок – и Томми начал играть лучше. После этого был безумный сет, много брейков. Я ошибался на подаче.

Кроссовки очень скользили. Это моя ошибка – я не взял запасную пару, другие кроссовки остались лежать в гостинице. 

Но это создало мне очень много проблем. С кроссовок прямо течет вода».

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