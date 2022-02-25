Надаль о проблемах в матче с Полом: «Кроссовки очень скользили. Это моя ошибка – я не взял запасную пару»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал проблемы с кроссовками по ходу матча с Томми Полом в 1/4 финала в Акапулько – 6:0. 7:6.
«Первый сет был для меня одним из лучших за долгое время. А во втором я допустил несколько ошибок – и Томми начал играть лучше. После этого был безумный сет, много брейков. Я ошибался на подаче.
Кроссовки очень скользили. Это моя ошибка – я не взял запасную пару, другие кроссовки остались лежать в гостинице.
Но это создало мне очень много проблем. С кроссовок прямо течет вода».