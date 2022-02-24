ATP отложила турнир в Москве из-за «обеспокоенности по поводу благополучия игроков и работников»

сообщила игрокам, что на неопределенный срок откладывает «Челленджер» в Москве, который запланирован на следующую неделю.

В качестве причины в рассылке для теннисистов назвали «растущую обеспокоенность по поводу въезда и выезда из России, а также по поводу благополучия игроков и работников».

В официальном сообщении в твиттере «Челленджер»-тура говорится, что турнир отложили из-за «беспокойства по поводу безопасности игроков и неопределенности в международных передвижениях после недавних событий между Россией и Украиной».

Сегодня президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Турнир в Петербурге отменили, чтобы сделать престижнее. Но теперь в его будущем есть сомнения

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