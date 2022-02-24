Наоми Осака: «Я о вас думаю и за вас молюсь 💛💙»

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Четырехкратная чемпионка «Шлемов» Наоми Осака прокомментировала ситуацию на Украине на фоне обострения конфликта из-за признания Россией ЛНР и ДНР.

«Сижу смотрю новости и не могу поверить своим глазам. Мы живем в мире, в котором «с глаз долой – из сердца вон», но я надеюсь, что вы знаете, что я о вас думаю и за вас молюсь 💛💙 #Украина».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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