Надаль о борьбе за №1 в этом сезоне: «Для меня это в прошлом. Думаю, физические проблемы лишили меня возможности добиться этой цели»

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Рафаэль Надаль ответил на вопрос, может ли он побороться за первую строчку рейтинга ATP. 35-летний испанец последний раз был №1 в январе 2020 года.

«В последние годы я стал играть меньше турниров и сейчас, на данном этапе своей карьеры, стараюсь выбирать те места, которые вызывают позитивные эмоции.

Для меня это в прошлом. Думаю, физические проблемы лишили меня возможности добиться этой цели, сейчас преследовать ее было бы ошибкой. Если я смогу этого добиться, играя турниры выборочно, я буду очень счастлив».

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