Рафаэль Надаль: «Если Джокович сможет сыграть на «Шлемах» без прививки, я буду рад его видеть»

Рафаэль Надаль прокомментировал нежелание Новака Джоковича вакцинироваться от ковида. Вопрос задали в контексте их борьбы за рекорд по количеству «Больших шлемов».

«Это решение повлияет на него, но не на историю турниров «Большого шлема». Каждый волен принимать свои собственные решения и нести за них ответственность.

Надеюсь, пандемия закончится, и все меньше людей будут страдать и умирать. Надеюсь, жизнь вернется в нормальное русло – не из-за Джоковича, а в целом из-за ситуации в мире. Если он сможет сыграть на «Больших шлемах» без прививки, я буду рад его видеть».

Только Джокович в топ-100 не привился от ковида. Из-за этого он может пропустить 2 «Шлема» и 5 «Мастерсов»

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