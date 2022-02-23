Надаль проводит лучшее начало сезона с 2014 года – 11 побед подряд

Рафаэль Надаль обыграл Дениса Кудлу в первом круге турнира в Акапулько (6:3, 6:2). С начала года испанец одержал 11-ю победу подряд. Для него это лучший старт сезона с 2014 года.

Восемь лет назад Надаль одержал 11 побед прежде чем проиграл Стэну Вавринке в финале Australian Open.

«Это был позитивный матч. Я хорошо его начал, выиграл в двух сетах. Такие матчи всегда хорошо влияют на уверенность.

Это очень хороший старт. Конечно, есть пара вещей, которые я мог бы сделать лучше, но в целом я играл хорошо, так что мне не на что жаловаться».

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