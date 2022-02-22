Стивенс, отдав 4 гейма 14-летней Фрухвиртовой: «Наверное, она немного нервничала. С нетерпением жду ее будущих достижений»

оценила игру 14-летней . В Гвадалахаре чешка впервые выступила в основной сетке турнира WTA, проиграв Стивенс 2:6, 2:6.

«Я впервые играла с профи против Звонаревой. Мне досталось, но это был отличный опыт.

Наверное, [Бренда] немного нервничала. Она отличный игрок, у нее отличные результаты. С нетерпением жду ее будущих достижений».

Отметим, что свой первый матч в основе турнира WTA Стивенс провела против Люции Градецкой в Индиан-Уэллс в 2010-м и победила, а Звонаревой проиграла во втором круге.

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