Бадоса о вылете в первом круге турнира в Дубае: «Мне не нравится, что по ходу одной части сезона сильно меняются условия»

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Паула Бадоса пожаловалась на условия на турнире в Дубае. На прошлой неделе она проиграла там в первом круге Габриэле Рузе. Бадоса вела 4:1 в решающем сете, но отдала пять геймов подряд.

«Мне не нравится, что по ходу одной части сезона сильно меняются условия, например, мячи. Это сложно. Например, в Австралии мы играем в одинаковых условиях все турниры, поэтому, конечно, если я проигрываю или соперница хорошо играет, я просто должна признать, что она слишком сильная.

Но когда по ходу одной части сезона каждый раз меняются условия, нам, игрокам, сложнее.

Здесь, в Катаре, мячи как в Австралии. Конечно, всякое может случиться, но, по крайней мере, независящие от нас факторы немного лучше».

Также четвертая ракетка мира поделилась настроем на сезон.

«Начался новый год, и, конечно, у меня другой рейтинг. Возможно, сейчас я считаюсь фаворитом – вот мой вызов в этом году.

Но я всегда буду бросать себе вызов, и здорово быть в таком положении. Я очень хочу играть сложные матчи – не только в Дохе, но и на следующих турнирах. Я думаю, что ради этого я и играю – ради крупных турниров, выходов в финальные раунды. Ради этого я работаю, поэтому жду с нетерпением, я мотивирована на этот сезон».

Сегодня Бадоса вышла во второй круг турнира в Дохе, обыграв Клару Таусон. Ее следующая соперница – Кори Гауфф.

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