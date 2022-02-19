Диего Шварцман: «Коучинг нужно разрешить, потому что он происходит постоянно. Штраф за него целое состояние»

Диего Шварцман считает, что нужно легализовать тренерские подсказки во время матчей.
«Коучинг нужно разрешить, потому что он происходит постоянно. Штраф за него целое состояние. Если коучинг уважительный, пусть он будет возможен.
Причем в женском теннисе он разрешен, а в мужском – нет. Я считаю, что в этом смысле турам нужно объединиться и вместе развиваться организационно и экономически.
Кроме того, коучинг есть в других видах спорта. Я не представляю футбольного тренера, который не говорит с командой во время матча».