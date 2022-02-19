Шварцман о хейтерах: «Многие только смотрят матчи по телевизору, но мало что знают о том, что остается за кадром».

рассказал, как относится к критике хейтеров.

«Многие понятия не имеют, чем ты занимаешься изо дня в день. Например, [в пятницу] у меня был выходной, но я не отдыхал. Я тренировался, сходил на кинезиологию, три раза занимался на велосипеде, растягивался, играл в теннис, участвовал в мероприятиях турнира.

Люди говорят, что ты валял дурака, не делал то или это, не тренировался, запостил фото, где пьешь мате на пляже. Даже советуют сменить тренера. Это ужасно, не говоря уже об оскорблениях. Это как если бы я сидел и высказывался о том, чем люди занимаются каждый день, не зная их. Не зная, где человек живет, чем занимается, есть ли у него семья, здоров ли он, болеет ли он гриппом или ковидом.

Люди высказываются, просто чтобы высказаться, и это некрасиво. Обидно, что они так делают, не зная сути. Большинство людей только смотрят матчи по телевизору, но мало что знают о том, что остается за кадром».

Также 14-я ракетка мира высказался о самокритике.

«Я осознаю, когда плохо сыграл матч, который мог бы выиграть. Существуют технические проблемы, с которыми трудно справиться, плюс неудобства, связанные с турниром. Ты выходишь на корт, чтобы показать максимум, а не оправдываться, например, если у тебя физические проблемы. Я этого не говорю».

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