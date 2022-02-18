Дель Потро продолжит лечение колена в клинике, куда обращались Джокович и Циципас

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Чемпион US Open-2009 Хуан Мартин дель Потро продолжит лечение правого колена.

Аргентинская La Nacion сообщает, что дель Потро сейчас находится в Швейцарии, где будет лечиться в клинике Rennbahnklinik. Ранее в нее обращались, например, Новак Джокович и Стефанос Циципас.

Подчеркивается, что новую операцию аргентинцу делать не будут.

Дель Потро, на прошлой неделе сыграл в Буэнос-Айресе – и сказал, что это, скорее всего, был последний матч его карьеры.

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