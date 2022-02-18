Алена Остапенко: «Моя цель – подняться в топ-10, может, даже выше. Я не перестану работать, играть лучше, прибавлять»

21-я ракетка мира после выхода в полуфинал турнира в Дубае рассказала о целях на год.

«Это только начало сезона. Моя цель – подняться в топ-10, может, даже выше. Я не перестану работать, играть лучше, прибавлять. Я думаю, что для меня это только начало подъема в рейтинге, как в 2017 году».

Теперь она поборется с . Счет в личных встречах 1:1, оба матча прошли в 2017-м: Остапенко выиграла финал (4:6, 6:4, 6:3), а Халеп – полуфинал в Пекине (6:2, 6:4).

«Если честно, это было довольно давно. Наверное, придется пересмотреть.

Но главное, что неважно, какой был счет, когда я играла агрессивно, как правило, я выигрывала матчи. Особенно в финале «Ролан Гаррос», пусть я проигрывала (по ходу второго сета Халеп вела 3:0 и имела брейк-пойнт, чтобы повести 4:0, а по ходу третьего сета вела 3:1 – Sports.ru), но когда я выходила на корт, она не могла справиться с моим темпом».

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