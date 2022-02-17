Остапенко о матче с Квитовой: «Атмосфера намного приятнее, чем вчера. Чешские болельщики хорошо себя вели – не как польские, которые хлопали двойным»

21-я ракетка мира прокомментировала победу над в четвертьфинале турнира в Дубае (5:7, 7:5, 7:6).

«Это мой второй длинный матч подряд. Петра играла очень хорошо, и у нас обеих были шансы. Сначала я вела 3:0, потом она подавала на матч во втором и третьем сетах, потом тай-брейк. Я старалась просто бороться и оставаться в матче, до последнего очка верить, что смогу победить.

Я получаю удовольствие, потому что это не стресс, а эмоции. Я начала матч очень хорошо, потом стала немного спешить, но победа есть победа. Раньше меня захлестывали эмоции, и так продолжалось весь сет или весь матч, если я проигрывала. Теперь я очень быстро с ними справляюсь и могу их отбросить».

Также она сравнила чешских болельщиков с польскими, на поведение которых жаловалась после матча с .

«Сегодня, если честно, атмосфера была намного приятнее, чем вчера. Были латвийские болельщики, очень приятно их видеть. Были, конечно, и чешские. Они тоже хорошо себя вели – не как вчера, когда хлопали двойным и тому подобное».

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