Опелку оштрафовали на турнире в Далласе за то, что он не снял кепку на церемонии награждения

Чемпиона турнира в Далласе Рейлли Опелку оштрафовали за «ношение головного убора во время церемонии награждения» с пометкой «Мистер Опелка предпочел не снимать кепку во время церемонии награждения».

Американец выложил фото с протоколом в твиттер, однако размер штрафа не виден.

В правилах сказано: «Во время церемонии награждения не разрешается носить кепку или повязку – с логотипами или без них».

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«Как скоро дон Гауденци [глава ATP] поручит одному из своих приспешников попросить Рейлли Опелку удалить этот пост? #теннискоррумпирован» – спросили под постом.

«Он слишком занят сохранением своей зарплаты, в то время как игрокам ее до сих пор снижают», – ответил Опелка.

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