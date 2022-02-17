Опелку оштрафовали на турнире в Далласе за то, что он не снял кепку на церемонии награждения

Чемпиона турнира в Далласе Рейлли Опелку оштрафовали за «ношение головного убора во время церемонии награждения» с пометкой «Мистер Опелка предпочел не снимать кепку во время церемонии награждения».
Американец выложил фото с протоколом в твиттер, однако размер штрафа не виден.
Too good 👏 @atptour pic.twitter.com/YZGFrUCkCp— Reilly Opelka (@ReillyOpelka) February 16, 2022
В правилах ATP сказано: «Во время церемонии награждения не разрешается носить кепку или повязку – с логотипами или без них».
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«Как скоро дон Гауденци [глава ATP] поручит одному из своих приспешников попросить Рейлли Опелку удалить этот пост? #теннискоррумпирован» – спросили под постом.
«Он слишком занят сохранением своей зарплаты, в то время как игрокам ее до сих пор снижают», – ответил Опелка.
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