Опелка о Бруксби: «Он очень молод, и у него впереди много лет карьеры. В будущем он войдет в топ-10 и будет выигрывать много трофеев»

Американец Рейлли Опелка прокомментировал победу над Дженсоном Бруксби в финале турнира в Далласе – 7:6, 7:6.

«Думаю, я очень хорошо сыграл под давлением, особенно против такого хорошего игрока, как Дженсон. Он ставит тебя в некомфортное положение, и сегодня большую часть матча я был вне зоны своего комфорта. Чтобы как-то выжить, я должен был показать свой лучший теннис, и у меня это еле-еле получилось.

Я большой поклонник его игры, верю в него. Он очень молод, и у него впереди много лет карьеры. Страшно то, что ему есть что улучшать, и именно поэтому в будущем он войдет в топ-10 и будет выигрывать много трофеев».

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