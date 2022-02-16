Рихард Крайчек: «Одна из причин такого успеха Джоковича в фанатах Федерера. Они так сильно болели за Роджера, но на самом деле помогали выигрывать Новаку»

Чемпион -1996 и директор турнира в Роттердаме Рихард Крайчек высказался о том, что негативные эмоции могут мотивировать .

«Одна из причин такого успеха Новака в фанатах Федерера.

Они так сильно болели за Роджера, когда он играл против Новака, думая, что помогают ему, но на самом деле они помогали Новаку выиграть эти матчи.

Австралийские события для него тяжелые, и будет интересно посмотреть, что произойдет в Дубае. Обычно это его мотивирует, и мало кто захочет с ним играть, потому что он еще беспощаднее, но сейчас другая история.

Он привык бороться на корте с публикой, с соперником и, возможно, иногда с самим собой, но ему, вероятно, было непросто. Это совсем другое давление и другие переживания по сравнению с ситуациями, когда публика против тебя или когда у соперника матчбол на «Уимблдоне» и ты делаешь камбэк.

Но он один из самых крепких ребят, что я видел, и, возможно, это его подстегнет. Трудно сказать, как он отреагирует».

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