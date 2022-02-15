Маррей о том, что выигрывал турнир в Дохе: «Результаты 12-летней давности не повлияют на эту неделю. Но условия здесь подходят моей игре»

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Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прокомментировал победу над Таро Даниэлем в первом круге в Дохе. В январе он проиграл японцу на Australian Open.

«Он очень хорошо играл в Австралии, успешно там выступил и был для меня слишком силен.

[Сегодня] я старался диктовать игру с первого очка, и мне показалось, что у меня хорошо получилось. Это один из лучших матчей, которые я провел за последние месяцы».

Также британец высказался о том, что дважды выигрывал турнир в Дохе.

«Понятно, что результаты 12-летней давности не повлияют на эту неделю (второй титул в Дохе Маррей взял в 2009-м, а в 2010-м там не выступал – Sports.ru). Но это говорит о том, что условия здесь подходят моей игре, поэтому, если я смогу играть на хорошем уровне, корты будут мне подходить и я доставлю проблем каждому сопернику».

Теперь он поборется с Роберто Баутиста-Агутом.

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