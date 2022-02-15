Векич, которая провела в 2022-м один матч: «Колено все еще не восстановилось на 100%»

Бывшая 19-я ракетка мира , которая провела в этом году один матч – проиграла в первом круге Australian Open, рассказала о восстановлении после повреждения.

«К сожалению, я не выходила на корт какое-то время, колено все еще не восстановилось на 100%, поэтому мне нужно время восстановиться и набрать форму. Я упорно работаю и делаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корт 🙏🏻❤️», – написала Векич.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Donna Vekic (@donnavekic)

Прошлый сезон хорватка закончила титулом в Курмайере.

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