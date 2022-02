Россиянка Анна Калинская и американка Кэтрин Макнелли стали чемпионками турнира в Петербурге в паре. В финале они обыграли Алисию Росольску и Эрин Рутлиф – 6:3, 6:7, 10-4.

Anna Kalinskaya and @CatyMcNally secure the title in a match tiebreak!#FormulaTX pic.twitter.com/EogTi8AWlR