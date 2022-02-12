Джокович сыграет на апрельском турнире в Белграде

Дядя Новака Джоковича Горан сообщил, что 20-кратный чемпион «Больших шлемов» сыграет на турнире 250 в Белграде, который пройдет 18-24 апреля (сразу после «Мастерса» в Монте-Карло и параллельно с турниром ATP 500 в Барселоне).

«В отличие от проблем в Австралии, здесь все должно быть в порядке. Новак подтвердил, что он обязательно примет участие, и у нас по-прежнему много интересных заявок, так что мы снова ожидаем сильный турнир», – сказал Горан.

В прошлом году Джокович участвовал в обоих турнирах в Белграде: на первом проиграл в полуфинале Аслану Карацеву, а на втором взял титул.

Директор турнира – брат Джоковича Джордже.

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