Сегодня день рождения Даниила Медведева

Сегодня 26 лет исполняется второй ракетке мира Даниилу Медведеву. Профессионал с 2014 года, уроженец Москвы – обладатель 13 одиночных титулов уровня тура.

Медведев – чемпион US Open-2021. Он один из трех российских теннисистов, побеждавших на ТБШ (после Евгения Кафельникова и Марата Сафина).

Всего он четыре раза играл в финалах «Больших шлемов» – и делит с Сафиным рекорд российского мужского тенниса.

Кроме того, Медведев выиграл итоговый турнир ATP (до него в России это удавалось только Николаю Давыденко), четыре «Мастерса» (уступает по этому показателю только Сафину) и командный ATP Cup.

В составе сборной России Медведев выиграл Кубок Дэвиса-2021.

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Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?

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