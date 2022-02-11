Сегодня день рождения Даниила Медведева

Сегодня 26 лет исполняется второй ракетке мира Даниилу Медведеву. Профессионал с 2014 года, уроженец Москвы – обладатель 13 одиночных титулов уровня тура.
Медведев – чемпион US Open-2021. Он один из трех российских теннисистов, побеждавших на ТБШ (после Евгения Кафельникова и Марата Сафина).
Всего он четыре раза играл в финалах «Больших шлемов» – и делит с Сафиным рекорд российского мужского тенниса.
Кроме того, Медведев выиграл итоговый турнир ATP (до него в России это удавалось только Николаю Давыденко), четыре «Мастерса» (уступает по этому показателю только Сафину) и командный ATP Cup.
В составе сборной России Медведев выиграл Кубок Дэвиса-2021.
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Медведев может стать первой ракеткой мира 28 февраля. Что должно произойти?