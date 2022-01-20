Даниил Медведев: «Конечно, хочется стать №1, выиграть 25 «Шлемов». Но важнее всего упорно работать и прибавлять»

Вторая ракетка мира ответил, насколько для него важна возможность возглавить рейтинг в отсутствие на Australian Open Новака Джоковича. Медведев станет первым, если возьмет титул.

«Чем выше ты поднимаешься, тем большего хочется. Я уже довольно давно №2 и хорошо играю, так что, конечно, хочется стать первым, выиграть 25 «Шлемов» или что-то такое (улыбается). Но, опять же, для меня важнее всего упорно работать, улучшать свою игру, стараться победить на каждом турнире.

На Australian Open я хочу выиграть как можно больше матчей. Это сложно, на «Шлемах» всегда сложно, соперники непростые. Иногда ты проигрываешь рано, иногда – поздно, иногда выигрываешь. Но я стараюсь просто очень хорошо сыграть.

Если у меня будут большие результаты, то я могу стать №1 – особенно с учетом того, что Новак потеряет очки. Нельзя об этом не говорить. Но это жизнь: иногда кто-то травмируется, иногда кто-то проигрывает. У него не получилось тут сыграть, это было большим сюжетом, но в итоге получился такой результат

Если в этих условиях у меня получится стать №1, мне все равно нужно будет отдать должное», – сказал Медведев смеясь.

Медведев отменил шоу Кириоса: не реагировал на выплески и фанов с «низким IQ» и играл так, что у Ника текла краска для волос

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе