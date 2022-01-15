Ник Кириос: «Я хочу, чтобы Новак, #####, выиграл Australian Open. Хочу пройтись по ####### Мельбурн-парку в ###### майке Idemo и с маской Новака на лице»

Австралиец Ник Кириос поддержал в скандале вокруг аннулирования его австралийской визы.

«Если Новак не сыграет, это будет большой потерей для . Турнир этого года уже омрачен. Люди всегда будут ассоциировать его с этой эпопеей с Новаком.

Это полнейший бардак. Теперь они просто пытаются найти что-то... Дело уже даже не в прививках. Это позор.

[Министр иммиграции Австралии Алекс] Хоук сказал, что он представляет угрозу для наших границ. Вообще-то, нет. Как будто он сейчас оружие массового поражения. Он здесь, чтобы играть в теннис, он никому ничего не делает.

Жителей Мельбурна чудовищно ущемляли в последние два года. Я понимаю, что на него злятся, что он не привился и получил медицинское исключение, но, если посмотреть правде в глаза, у него есть документы.

Спорт должен объединять людей. Люди из разных стран собираются вместе, чтобы соревноваться, не имеет значения цвет кожи или раса... Это смешно. Медиа разрушили спорт, разделяя людей и превращая спорт в это.

Представьте, как будут измотаны Новак и его семья. Либо скажите ему уехать, либо дайте играть. Как только закончится Australian Open, он все равно уедет. Это психологическая пытка.

Я хочу, чтобы Новак, #####, выиграл этот турнир. Это было бы, #####, круто. Я хочу пройтись по ####### Мельбурн-парку в ###### майке Idemo и с маской Новака на лице. Если бы жителей Мельбурна так не ####### с правилами, это не превратилось бы в такую большую проблему.

Я понимаю, что у людей есть свое мнение, но меня бесит, что такие люди, как Циципас, Надаль и другие, относятся к нему просто как к Новаку Джоковичу, а не как к человеку.

Представьте, как он себя чувствует, наверное, ему нужна хоть какая-то поддержка от других игроков. И он получает ее от меня, что за #####?

Люди думают, что он здесь из эгоистических побуждений. Он играет в теннис на высочайшем уровне перед миллионами болельщиков. Он пытается устроить шоу для вас. Поддержите его. Если бы Надаль оказался в такой ситуации, он бы обратился к другим спортсменам с просьбой помочь.

Новак лично обратился ко мне в инстаграме, чтобы поблагодарить, что я вступился за него. Он сказал, что не ожидал, что я дам отпор прессе и встану на его сторону.

Как человек он, по всей видимости, чувствует себя довольно отчужденным во всей этой истории. Это опасно – когда тебе кажется, что весь мир против тебя, что ты все делаешь не так.

Ему по-человечески нужна поддержка от других игроков. Циципас, я понимаю, что у тебя свои взгляды на вакцинацию. Маррей – мы всегда можем рассчитывать, что он скажет правильные вещи. Надаль – ладно. Но где поддержка этому парню?

Когда люди меня спрашивают, мне неловко. Будто в этот момент я не горжусь, что я австралиец. И это так.

Новак закупил аппараты для ковидных больниц. Я не говорю, что он святой... Но мне неловко», – заявил Кириос.

Джоковича второй раз высылают из Австралии – потому что его пребывание может «взбудоражить антиваксеров»

Ого, Джокович, возможно, подделал анализ на ковид – чтобы получить медотвод. Есть доказательства

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