Противники вакцинации пришли на Australian Open. Они требуют допустить Джоковича до участия и «остановить медицинскую сегрегацию»

Противники вакцинации устроили в Мельбурне марш под названием «Против безумия », сообщает 9News.

Они требуют допустить до участия в турнире, отменить обязательную вакцинацию и «остановить медицинскую сегрегацию».

Несколько сотен участников марша пришли на территорию проведения турнира и остановились у Арены Рода Лэйвера. До этого они ходили между редакциями СМИ и обвиняли их в цензуре.

Кроме того, они намерены завтра собраться у федерального суда, где будет рассматриваться дело Джоковича.

Канал 9News в репортаже отмечает, что визу серба отменили как раз из-за того, что его пребывание в Австралии провоцирует антиваксерские настроения. С другой стороны, юристы Джоковича оспаривают решение как иррациональное, потому что оно не учитывает, как на антиваксеров повлияет депортация серба.

Джоковича второй раз высылают из Австралии – потому что его пребывание может «взбудоражить антиваксеров»

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