Премьер Австралии о повторной отмене визы Джоковича: «Австралийцы принесли много жертв во время пандемии и ждут, что результат будет охраняться»

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение министра иммиграции Алекса Хоука повторно аннулировать визу непривитого от коронавируса .

«Пандемия невероятно сложно складывалась для каждого австралийца, но мы работали сообща и спасали жизни и благополучие. Вместе мы сделали так, что смертность у нас одна из самых низких в мире, экономика одна из самых сильных, а уровень вакцинации – один из самых высоких.

Австралийцы принесли много жертв во время пандемии, и они имеют право ожидать, что результат этих жертв будет охраняться. Именно это и сделал министр.

Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до ковида и сейчас вовремя пандемии.

Поскольку ожидаются дальнейшие юридические действия, я не буду давать других комментариев».

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