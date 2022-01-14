Визу Джоковича снова аннулировали. Ему грозит запрет на въезд в Австралию на 3 года

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Австралийская виза первой ракетки мира Новака Джоковича снова аннулирована. Это решение принял министр иммиграции Алекс Хоук, сообщает The Age.

В качестве причин министр назвал медицинские основания и «интересы надлежащего порядка». Он постановил, что аннулирование визы Джоковича будет «в общественных интересах».

Сообщается, что юристы серба планируют обжаловать решение.

Из-за этого решения министра Джоковичу грозит запрет на въезд в Австралию сроком на три года.

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