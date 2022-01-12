Джоковичу может грозить до трех лет тюрьмы за то, что он дал интервью, хотя знал, что у него ковид

Теги Новак Джокович ATP коронавирус Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович сегодня в заявлении признал, что 18 декабря лично дал интервью и участвовал в фотосессии L’Equipe, хотя уже знал, что сдал положительный ПЦР-тест на коронавирус.

Встреча с журналистами произошла в Белграде. В Сербии за нарушение антиковидных мер предусмотрено наказание – штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

Представители L’Equipe сообщали, что во время интервью Джокович был в маске и отказался ее снять, когда его попросили сделать фото во время разговора. Однако потом во время фотосессии он был без маски. Кроме того, он не предупредил представителей издания о том, что у него коронавирус.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сегодня сказала о том, что Джокович мог нарушить протоколы: «Если выяснится, что он нарушил правила, то решения будут принимать соответствующие органы, которые отвечают за их применение. Мне трудно сейчас сказать».

Ого, Джокович, возможно, подделал анализ на ковид – чтобы получить медотвод. Есть доказательства

У Джоковича новая проблема: он либо нарушил протоколы для зараженных ковидом, либо соврал про болезнь

Подписывайтесь на наши инстаграм и телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные