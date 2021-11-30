Россия и Швеция поборются за полуфинал Кубка Дэвиса. Последнюю очную встречу выиграла наша команда

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Сегодня сборная России сыграет со Швецией за выход в полуфинал Кубка Дэвиса.

Россия – двукратный чемпион турнира (2002, 2006), Швеция – семикратный (1975, 1984-1985, 1987, 1994, 1997-1998).

Россияне уступают в очных встречах со счетом 2-5, но выиграли последнюю из них – в 2016 году в Казани.

За сборную России сыграют:

В состав сборной Швеции вошли:

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