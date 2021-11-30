Россия и Швеция поборются за полуфинал Кубка Дэвиса. Последнюю очную встречу выиграла наша команда

Сегодня сборная России сыграет со Швецией за выход в полуфинал Кубка Дэвиса.
Россия – двукратный чемпион турнира (2002, 2006), Швеция – семикратный (1975, 1984-1985, 1987, 1994, 1997-1998).
Россияне уступают в очных встречах со счетом 2-5, но выиграли последнюю из них – в 2016 году в Казани.
За сборную России сыграют:
- №2 Даниил Медведев;
- №5 Андрей Рублев;
- №18 Аслан Карацев;
- №29 Карен Хачанов;
- №173 Евгений Донской.
В состав сборной Швеции вошли:
- №94 Микаэль Имер;
- №171 Элиас Имер;
- №512 Джонатан Мрида;
- №65 в паре Андре Горанссон;
- №184 в паре Роберт Линдстедт.
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