Даниил Медведев: «Дзюба – уникальный футболист. Про него говорят, что он ничего не умеет, но он постоянно забивает»

Теги Артем Дзюба ATP Даниил Медведев Теннис

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, каким футболистом он мог бы стать.

«Думаю, я бы не смог стать хорошим футболистом. С моим ростом я бы, наверное, легко мог быть центральным защитником. Но проблема в том, что я всегда плохо защищался. Не знаю, почему, но это просто не мое.

Может, я был бы как Артем Дзюба. Он лучший бомбардир в истории сборной России, это уникальный футболист.

Про него говорят, что он ничего не умеет, но он при этом забивает. Так что, может, я бы был таким же. Не понимал бы, что нужно делать на поле, но каким-то образом все равно забивал».

Подписывайтесь на наш инстаграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья