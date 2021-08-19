Даниил Медведев: «Дзюба – уникальный футболист. Про него говорят, что он ничего не умеет, но он постоянно забивает»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, каким футболистом он мог бы стать.

«Думаю, я бы не смог стать хорошим футболистом. С моим ростом я бы, наверное, легко мог быть центральным защитником. Но проблема в том, что я всегда плохо защищался. Не знаю, почему, но это просто не мое.

Может, я был бы как Артем Дзюба. Он лучший бомбардир в истории сборной России, это уникальный футболист.

Про него говорят, что он ничего не умеет, но он при этом забивает. Так что, может, я бы был таким же. Не понимал бы, что нужно делать на поле, но каким-то образом все равно забивал».

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