Веснина и Кудерметова упустили 4 матчбола в матче за бронзу

Теги Елена Веснина пары ITF Олимпиада-2020 Олимпийский теннисный турнир Лаура Пигосси Вероника Кудерметова Луиза Стефани Теннис

В бронзовом матче олимпийского теннисного турнира Токио-2020 финалистки «Уимблдона» Елена Веснина и Вероника Кудерметова уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани – 6:4, 4:6, 9:11.

На чемпионском тай-брейке россиянки упустили четыре матчбола – с 9:5 проиграли все оставшиеся очки в матче.

Веснина боролась за вторую олимпийскую медаль (после парного золота Рио; завтра выиграет еще одну в финале микста с Асланом Карацевым), Кудерметова – за первую.

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