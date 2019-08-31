«Ябеда тупая». Остапенко о линейной, сообщившей, что она отреагировала на проигранную подачу криком «сука!»

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43-я ракетка мира Алена Остапенко обыграла Дарью Касаткину в четвертьфинале турнира в Истбурне (1:6, 7:5, 6:2).

Ведя 5:4 во втором сете, латвийка проиграла свою подачу и отреагировала криком «сука!» Линейная судья сообщила о ее реплике, и Остапенко сказала, что та «ябеда тупая». Об этом линейная тоже сообщила судье на вышке.

«Это худшее, что может сделать человек, – обратилась Остапенко, получившая предупреждение, к судье на вышке. – Поменяйте ее, пожалуйста, как будет возможность. Я не хочу видеть ее лицо. Иначе я с ума сойду».

Остапенко уже оказывалась в подобной ситуации на US Open-2019.

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