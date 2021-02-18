Медведев стал девятым в истории игроком с серией из 12 побед над топ-10

Четвертая ракетка мира обыграл №6 в полуфинале (6:4, 6:2, 7:5). Теперь баланс Медведева против десятки лучших составляет 21:19.

Победа над Циципасом стала для Медведева 12-й подряд над соперниками из топ-10. Он девятый в истории игрок с серией из минимум 12 побед над представителями первой десятки.

За титул он поборется с лидером рейтинга Новаком Джоковичем.

У Медведева суперсерия – 12 подряд побед над топ-10. До него такие оформляли всего 9 игроков

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