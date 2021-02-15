Медведев вышел в третий полуфинал «Большого шлема», первый – в Австралии

Чемпион итогового турнира ATP Даниил Медведев (4), на Australian Open обыгравший Андрея Рублева (7) 7:5, 6:3, 6:2, в третий раз вышел в полуфинал «Большого шлема» и впервые – в Австралии (оба предыдущих были на US Open).

До сих пор лучшим результатом 25-летнего Медведева в Мельбурне был прошлогодний четвертый круг.

Счет личного противостояния с Рублевым Медведев довел до 4-0 на уровне ATP (10-0 по сетам).

Место в финале четвертый номер мирового рейтинга разыграет с победителем встречи Рафаэля Надаля (2) и Стефаноса Циципаса (5). В другом полуфинале Аслан Карацев (Q) сыграет с Новаком Джоковичем (1).

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