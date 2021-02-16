Джокович о Карацеве: «Отличный бэкхенд – русская школа тенниса. Мотивирован, ему нечего терять»

Первая ракетка мира , вышедший в полуфинал Australian Open, высказался о своем следующем сопернике Аслане Карацеве.

«Если честно, до Australian Open я его вообще не видел. Но, конечно, видел во время Australian Open.

Очень сильный парень, физически очень сильный. Хорошо двигается, мощный с задней линии. Отличный бэкхенд – русская школа тенниса, у них всегда хорошие бэкхенды. Классно подает. Мотивирован, ему нечего терять».

Карацев – в полуфинале Australian Open! Казалось, не выдержит матч с Димитровым, но в итоге поставил рекорд

Сказка Карацева в цифрах: за год поднялся на 200 строчек рейтинга, за неделю заработал больше, чем за 12 лет

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