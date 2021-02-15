Впервые с 2006-го в полуфинале мужского «Большого шлема» будет два игрока из России

В полуфинале Australian Open-2021 будет два игрока из России. Сегодня туда вышел Аслан Карацев, а завтра это сделают Даниил Медведев или Андрей Рублев, которые сыграют друг с другом в четвертьфинале.
Последний раз два российских полуфиналиста на мужском «Большом шлеме» было на US Open-2006, где в четверку лучших вошли Николай Давыденко и Михаил Южный. На этом этапе они проиграли Роджеру Федереру и Энди Роддику соответственно.
Теннисисты из России проводят исторический Australian Open – сразу трое вышли в 1/4 «Шлема». Это успех системы или везение?