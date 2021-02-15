Впервые с 2006-го в полуфинале мужского «Большого шлема» будет два игрока из России

В полуфинале Australian Open-2021 будет два игрока из России. Сегодня туда вышел Аслан Карацев, а завтра это сделают или , которые сыграют друг с другом в четвертьфинале.

Последний раз два российских полуфиналиста на мужском «Большом шлеме» было на US Open-2006, где в четверку лучших вошли и . На этом этапе они проиграли и Энди Роддику соответственно.

Теннисисты из России проводят исторический Australian Open – сразу трое вышли в 1/4 «Шлема». Это успех системы или везение?

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