Впервые с 2006-го в полуфинале мужского «Большого шлема» будет два игрока из России

Теги Роджер Федерер Николай Давыденко Энди Роддик Михаил Южный Australian Open ATP Аслан Карацев Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

В полуфинале Australian Open-2021 будет два игрока из России. Сегодня туда вышел Аслан Карацев, а завтра это сделают Даниил Медведев или Андрей Рублев, которые сыграют друг с другом в четвертьфинале.

Последний раз два российских полуфиналиста на мужском «Большом шлеме» было на US Open-2006, где в четверку лучших вошли Николай Давыденко и Михаил Южный. На этом этапе они проиграли Роджеру Федереру и Энди Роддику соответственно.

Теннисисты из России проводят исторический Australian Open – сразу трое вышли в 1/4 «Шлема». Это успех системы или везение? 

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