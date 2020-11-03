Надаль стал 4-м теннисистом, выигравшим 1000 матчей

Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Мартина Навратилова ATP Иван Лендл Джимми Коннорс Крис Эверт Rolex Paris Masters Джордан Томпсон Теннис

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл Фелисиано Лопеса – 4:6, 7:6, 6:4.

Для Надаля это 1000-я победа в карьере. До него этот рубеж преодолели всего три теннисиста:

Кроме того, 1000 матчей выиграли две теннисистки: Крис Эверт (1304) и Мартина Навратилова (1442).

Надаль одержал 10-ю победу в 14 матчах с Лопесом. Он обыграл соотечественника впервые с Australian Open-2012, а во втором сете впервые за пять попыток взял у него тай-брейк.

Теперь испанец сыграет с Джорданом Томпсоном.

Правда, что Надаль без грунта был бы середняком?

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья