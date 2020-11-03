Надаль стал 4-м теннисистом, выигравшим 1000 матчей

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль во втором круге «Мастерса» в Париже обыграл Фелисиано Лопеса – 4:6, 7:6, 6:4.
Для Надаля это 1000-я победа в карьере. До него этот рубеж преодолели всего три теннисиста:
- Иван Лендл – 1068;
- Роджер Федерер – 1242;
- Джимми Коннорс – 1274.
Кроме того, 1000 матчей выиграли две теннисистки: Крис Эверт (1304) и Мартина Навратилова (1442).
Надаль одержал 10-ю победу в 14 матчах с Лопесом. Он обыграл соотечественника впервые с Australian Open-2012, а во втором сете впервые за пять попыток взял у него тай-брейк.
Теперь испанец сыграет с Джорданом Томпсоном.