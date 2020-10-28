Роджер Федерер: «В ближайшее время я не собираюсь на пенсию»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер рассказал, что не планирует завершать спортивную карьеру, несмотря на то, что у него есть другие проекты.

«Ничего не изменилось, я продолжаю борьбу и хочу вернуться на корт, играть с легендами и лучшими теннисистами. И мне кажется, что у меня еще есть потенциал.

Сейчас я точно не уйду из тенниса. Замечательно одновременно заниматься бизнесом, благотворительностью, теннисом – это интересный опыт. Но в ближайшее время я не собираюсь на пенсию».

Швейцарец восстанавливается после двух операций на колене, его первым турниром должен стать Australian Open-2021.

Считается, будто Федерер такой идеальный, что даже не потеет. Это правда или массовая галлюцинация?