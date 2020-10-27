Бывшая девушка Зверева подтвердила, что обвиняет в домашнем насилии именно его: «Он должен понять, что за все надо отвечать»

Бывшая девушка Александра Зверева Ольга Шарипова в интервью «Чемпионату» подтвердила, что в посте с обвинениями в домашнем насилии речь шла именно о седьмой ракетке мира.

«Раньше я не рассказывала, во-первых, потому что это было страшно. Я и так получала достаточно много негатива в свой адрес. Во-вторых, потому что мне нужно было время это пережить и восстановить свою нервную систему после таких отношений. Сейчас, когда я это отпустила и пережила, я готова говорить об этом. Раньше – не могла.

Я собиралась об этом рассказать. И хотела это сделать уже давно. Просто так совпало, что именно в этот день две его бывшие девушки сделали громкие заявления. Бумеранг к нему вернулся именно сегодня. За каждое свое действие люди должны отвечать: будь то ребенок или же насилие.

Родители Саши особо со мной не разговаривали. Знали они или нет, я не могу сказать. Что касается общих знакомых – никто этого не знал. Вообще я долго не хотела портить репутацию Саши.

Обвинений в клевете я не боюсь. Меня атаковало его окружение, когда я была с ним в отношениях. И я это пережила. Переживу и это. Просто я хочу, чтобы Саша понял, что за все рано или поздно надо отвечать.

Естественно прямых свидетелей, что он меня душил нет и их быть не может, потому что это происходило наедине. Но я готова на любые проверки, включая детектор лжи, чтобы подтвердить свои слова. Я не требую от него ничего. Просто хочу, чтобы об этом узнали».

Зверева обвинили в домашнем насилии. Бывшая девушка рассказала, что он бил ее головой об стену и душил