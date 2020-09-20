Джокович выиграл 36-й «Мастерс» и установил рекорд ATP

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Открытый чемпионат Италии Диего Шварцман Теннис

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Диего Шварцмана в финале «Мастерса» в Риме – 7:5, 6:3.

Серб выиграл третий подряд «Мастерс» (после Парижа-2019 и Цинциннати-2020).

Титул в Риме стал для серба 81-м в карьере. Он выиграл 36-й «Мастерс» и стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя Рафаэля Надаля.

Также 33-летний Джокович стал самым возрастным чемпионом турнира.

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