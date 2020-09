Джокович выиграл 36-й «Мастерс» и установил рекорд ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Диего Шварцмана в финале «Мастерса» в Риме – 7:5, 6:3.

Серб выиграл третий подряд «Мастерс» (после Парижа-2019 и Цинциннати-2020).

