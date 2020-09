Джоковича сняли с US Open – он ударил мячом в линейную судью

Первую ракетку мира сняли с US Open. Он ударил мячом в линейную судью по ходу матча против на .

Проиграв подачу при счете 5:5 в первом сете, он хотел ударить мячом в стенку корта, но попал в шею судье. Она упала на корт и кашляла, как будто задыхается. После этого ее увели с корта.

First his shoulder and now this.@DjokerNole has accidentally hit a line judge.



What will be the punishment?#USOpen pic.twitter.com/PO5mNVo3G6