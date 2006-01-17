Рублев вышел в финал на втором турнире подряд и может стать второй ракеткой России

Россиянин Андрей Рублев в Аделаиде обыграл второго сеяного 19-летнего – 7:6, 6:7, 6:4. Во втором сете Рублев не реализовал два матчбола (оба на приеме), а в третьем отыграл брейк.

Back-to-back finals to start 2020 for @AndreyRublev97



He edges a three-hour thriller with Auger-Aliassime 7-6(5) 6-7(7) 6-4 for a 11th straight win!#AdelaideTennis pic.twitter.com/ccLRCaif5o — Tennis TV (@TennisTV) January 17, 2020

Для россиянина это 11-я победа подряд. Он вышел в финал на втором турнире подряд – на прошлой неделе он взял титул в Дохе. Москвич стал первым игроком с 2004-го, вышедшим в финал на первых двух турнирах сезона (тогда это сделали Доминик Хрбаты и Карлос Мойя).

За трофей Рублев сыграет с южноафриканцем Ллойдом Харрисом, который впервые дошел до этой стадии на уровне . 22-летний россиянин может выиграть четвертый титул.

В случае победы Рублев поднимется на 16-ю строчку рейтинга, обойдет Карена Хачанова и станет второй ракеткой России.

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