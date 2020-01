Рублев вышел в финал на втором турнире подряд и может стать второй ракеткой России

Россиянин Андрей Рублев в Аделаиде обыграл второго сеяного 19-летнего – 7:6, 6:7, 6:4. Во втором сете Рублев не реализовал два матчбола (оба на приеме), а в третьем отыграл брейк.

Back-to-back finals to start 2020 for @AndreyRublev97



He edges a three-hour thriller with Auger-Aliassime 7-6(5) 6-7(7) 6-4 for a 11th straight win!#AdelaideTennis pic.twitter.com/ccLRCaif5o